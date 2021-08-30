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Протасевич призвал мыслить логически при поиске ответственных за инцидент с Ryanair

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:48
Политика
Протасевич призвал мыслить логически при поиске ответственных за инцидент с Ryanair
twitter.com  /  @pr0tez

Минск, 30 августа. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич исключил причастность властей Белоруссии к организации инцидента с посадкой борта Ryanair.

Журналист призвал мыслить логически при поиске ответственных. Он напомнил об аналогичном полете штаба экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Тогда самолет тоже пролетал над территорией страны, однако его никто не посадил.

«Но ровно за неделю до этого летел весь штаб Тихановской над Белоруссией, как вы думаете, даже с точки зрения государства, кого выгоднее было бы словить? Это нелогично», — подчеркнул Протасевич.

Ранее сооснователь Nexta рассказал о желании остаться жить в республике. Журналист признался, что раньше часто бегал и не бывал дома, однако теперь намерен изменить ситуацию.

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белоруссия ryanair протасевич
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