Протасевич назвал ловушкой оппозиции вброс о 3% голосов Лукашенко на выборах

Минск, 30 августа. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич разъяснил вброс медиа о якобы низкой поддержке президента Александра Лукашенко на выборах.

Протасевич дал первое интервью украинскому изданию Страна.ua. В частности, белорусский активист рассказал, откуда взялась знаменитая фраза про 3% голосов в поддержку главы государства. По его словам, она появилась спонтанно.

«Медиа публиковали опросы, и в подавляющем большинстве на разных платформах среди проголосовавших была одна и та же оценка. Именно это послужило ловушкой, в которую попала оппозиционная пресса и Telegram-каналы», — отметил Протасевич.

При этом подавляющее большинство протестующих находились в Минске, в регионах обстановка, по его словам, не изменилась. Оппозиционные каналы и СМИ судили о поддержке Лукашенко по ситуации в столице, а это только пятая часть населения республики.

Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софию Сапегу, задержали в минском аэропорту после экстренной посадки самолета из-за сообщений о минировании. В его отношении возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Молодых людей вскоре перевели под домашний арест.