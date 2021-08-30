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Российские врачи провели уникальную операцию с «отключением» мозга пациентки

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:42
Общество
Российские врачи провели уникальную операцию с «отключением» мозга пациентки
gpmu.org  /  Пресс-служба СПбГПМУ

Москва, 30 августа. Медики из России провели хирургическое вмешательство с подключением искусственной системы кровообращения. Операцию выполнили на пациентке с глиобластомой.

В операции были задействованы российские специалисты нескольких ведущих научных центров. Перед этим пациентка прошла ряд доклинических исследований.

«Мы отработали метод на низших приматах, провели оценку когнитивных резервов, которые сохраняются после этой сложной процедуры», — сообщил внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

В ходе вмешательства в большую бедренную вену ввели специальный баллон. Таким образом ее раздули, чтобы отделить голову женщины от общего кровотока. Врачи пустили через баллон лекарство, которое воздействует на опухоль.

Через пять дней пациентку перевели в обычную палату. Все функции ее мозга успешно сохранились.

Как ранее сообщалось, тюменские хирурги помогли 90-летней женщине с опасным переломом встать на ноги. Пенсионерка сломала шейку бедра.

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