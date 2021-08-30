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Хатылев объяснил, как Шойгу одной фразой нанес жесткий удар по авторитету США

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:43
Армия
Хатылев объяснил, как Шойгу одной фразой нанес жесткий удар по авторитету США
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 августа. Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о дальнейшей модернизации российских гиперзвуковых ракет прозвучало не просто так, сказал военный аналитик Сергей Хатылев.

Так он прокомментировал изданию «ПолитЭксперт» интервью главы оборонного ведомства для YouTube-канала «Соловьев Live». В ходе беседы Шойгу отметил, что российские инженеры уже в обозримом будущем смогут увеличить дальность, точность и скорость гиперзвукового вооружения ВС РФ.

Хатылев уверен, что этой фразы хватило, чтобы нанести авторитету США жесткий удар «под дых». Заявление Шойгу, по мнению эксперта, представляет собой элемент информационного противостояния.

«Сейчас самое удобное время и место наносить удары по ним со всех сторон», — заметил Хатылев.

В этой связи он напомнил, что США оказались в крайне неудобном положении. Бегство американских военных из Афганистана уже подорвало авторитет Вашингтона на международной арене. Отношение к НАТО также очень далеко от положительного.

Ранее Шойгу также сообщил, что в последнее время значительно возросло число поставок передовой техники в российские войска. При этом военные протестировали свыше 320 образцов современного вооружения в условиях реального боя во время контртеррористической операции в Сирии.

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россия сша шойгу хатылев
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