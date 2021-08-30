Правительство Ливии запросило список претензий от Палаты представителей

Тобрук, 30 августа. Палата представителей провела очередное заседание. Парламентарии обсудили предстоящий допрос правительства.

Сессия законодательного органа прошла под председательством спикера Агилы Салеха и в присутствии его первого заместителя Фавзи ан-Нувайри. На встрече приняли решение о формировании трех парламентских комитетов.

Допрос переходного Правительства национального единства (ПНЕ), инициированный депутатами, не состоялся. По словам пресс-секретаря ведомства Абдаллы Блехека, разбирательство отложено на основании официального запроса кабмина.

Представители ПНЕ попросили парламент прояснить пункты допроса. Чиновники намерены заранее ознакомиться с предъявленными претензиями, чтобы подготовить ответ по каждому вопросу.

Палата представителей решила создать комиссию по разработке документа. В новый орган войдут члены всех постоянных комитетов. Они составят детальный список обвинений в адрес правительства. Итог своей работы депутаты отправят в Триполи.

В повестку сегодняшнего заседания также вошло обсуждение законопроекта о выборах следующего состава Палаты представителей, назначенных на 24 декабря.

Депутаты сформировали комитет, который займется подготовкой предложения документа, касающегося избирательных округов и распределения мест. Завершенный проект внесут на утверждение парламента.

Члены Палаты представителей в ходе сессии затронули вопрос расходования средств переходным правительством из неутвержденного бюджета. В связи с этим принято решение о создании специальной комиссии для взаимодействия с Министерством финансов.

Парламентарии намерены в ближайшее время выяснить судьбу денег, потраченных ПНЕ. С этой целью они подадут соответствующий запрос в Аудиторское бюро и Управление административного надзора.

Председатель Палаты представителей Агила Салех ранее заявил журналистам, что расходы кабмина на данный момент превысили 40 млрд ливийских динаров. Он обвинил ПНЕ в затягивании процесса принятия госбюджета. Чиновники, по его словам, не могут предоставить депутатам исчерпывающие ответы и не хотят сократить сумму в 100 млрд, представленную в законопроекте.