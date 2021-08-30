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Звезда «Отрядов Путина» рассказала правду о деятельности движения

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:46
Политика
Звезда «Отрядов Путина» рассказала правду о деятельности движения
Prt Scr instagram.com  /  @otryady_putina

Краснодар, 30 августа. Знаменитая пенсионерка Людмила Барилко регулярно мелькает «на передовой» каждого ролика «Отрядов Путина». Звезда интернета рассказала журналистам о работе движения.

Корреспондент «Политики Сегодня» отправился в Краснодар, где пообщался со знаменитой рыжей бабушкой. Людмила Ивановна Барилко может поставить на место президента США Джо Байдена, потребовать закрытия «аморального Клабхауса» и заставить россиян идти голосовать.

Деятельность «Отрядов Путина» разворачивается в офисе благотворительного фонда, который находится на первом этаже обычной пятиэтажки. Небольшой камень перед входом в здание является ориентиром для съемок знаменитых роликов. Барилко обрадовалась визиту журналиста из Санкт-Петербурга, где она училась в аспирантуре.

Пенсионерка призналась, что люди приходят в офис «Отрядов Путина» из интереса. Участники движения также приводят своих детей и дарят нуждающимся подарки. Барилко отмечает, что очень часто приходят грамотные люди.

«Помогаем детям, инвалидам, пожилым людям. Тихо, красиво, культурно. Поддерживаем их, где надо. Не лезем ни в какие государственные дела», — поделилась звезда «Отрядов Путина» неудобной для хейтеров правдой.

Барилко подчеркнула, что заключенный Алексей Навальный хотел поездить по России и посетить Краснодар. По мнению блогерши, осужденному следует сказать спасибо за то, что он сидит и ест за счет государства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил раздать единовременную выплату всем пенсионерам. Граждане получат по 10 тысяч рублей 2 сентября, информирует НСН. Российский лидер также в ближайшее время намерен посетить Дальний Восток. В Кремле уточнили, что поездка главы государства продлится с 1 по 4 сентября.

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