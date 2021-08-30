Количество пользователей стриминговых сервисов в Африке увеличится втрое к 2026 году

Аналитики компании Digital TV Research опубликовали прогноз по развитию индустрии видеосервисов в Африке.

Эксперты уверены, что к 2026 году количество пользователей SVoD-платформ (стриминговых сайтов с фильмами и сериалами, предоставляющих услуги по платной подписке. — Прим. ФАН) достигнет 15 млн пользователей. Это втрое больше, чем 5,11 млн, ожидаемых к концу 2021-го.

По подсчетам исследователей, 4,6 из 10 млн новых подписчиков появятся в Нигерии и ЮАР. Согласно статистике, половина африканских зрителей отдают предпочтение Netflix.

Сейчас этот сервис занимает 50% отрасли. Однако аналитики предсказывают снижение его доли до 39% в связи с тем, что к 2022 году на территории Африки начнет вещание Disney+, который окажется вторым в списке симпатий.

pixabay.com /

Третье место по популярности в 2026 году достанется платформе Showmax. К тому времени она наберет около 2,11 млн подписчиков.

Наличие атрибутов современного общества наглядно демонстрирует позитивную динамику урбанизации континента. Темпы роста количества пользователей обусловлены скоростью развития африканских стран.

Многие государства постепенно решают вопрос с внутренними конфликтами и проводят масштабное внедрение инноваций для поднятия уровня жизни населения. Ранее власти Эфиопии дали программистам указание разработать аналоги популярных американских социальных сетей.