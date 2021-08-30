Молодые политики пополнили правительственный аппарат ЦАР

Банги, 30 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал указ о назначении юных специалистов на руководящие должности.

Ранее лидер ЦАР уже заявлял о важной роли подрастающего поколения в восстановлении страны. Продвижение интересов молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности правительства.

Так, на должность министра цифровизации и разработки программ с техническими и финансовыми партнерами назначена Татьяна Янгупанде. Норберт Паунаба стал менеджером по связям с общественностью и неправительственными организациями.

Молодые политики поприветствовали решение Туадера:

«Пополнение государственного аппарата новыми специалистами ознаменовало начало эры юной демократии! Мы благодарим президента за оказанное доверие».

Ранее лидер ЦАР принял верительные грамоты новых послов. В республику прибыли дипломаты из Нидерландов, Индии и Канады. Туадера тепло встретил сотрудников внешнеполитических ведомств.