Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 21:15
21:14
Общество
Манеры принца Джорджа пришлись по вкусу миллионам людей
21:14
Спорт
Журналист Яременко назвал вероятный исход матча России с Хорватией в рамках отбора ЧМ-2022
21:11
Спорт
Главред «Советского спорта» Яременко оценил идею снять лимит на легионеров в футболе
21:10
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
21:09
Происшествия
Полиция задержала осквернителей вечного огня в Севастополе
21:08
Общество
Секспросвет или ранняя беременность? Зачем детям знания о «взрослой жизни»
21:05
Происшествия
В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу, сломал ей ногу
21:04
Общество
Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии
21:04
Общество
Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
21:04
Весь мир
Оголтелый ультралиберализм: как ценности США помогли им проиграть талибам в Афганистане
Все новости

Глава комиссии ЭСЦАГ посетил ЦАР для обсуждения актуальных проблем страны
Весь мир
Глава комиссии ЭСЦАГ посетил ЦАР для обсуждения актуальных проблем страны
facebook.com  /  @maecentrafrique

Банги, 30 августа. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон встретилась с председателем комиссии Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) Гильберто да Пьедаде Вериссимо, который посетил столицу республики с рабочим визитом.

«В ходе мероприятия мы обсудили вопросы безопасности страны и ряд общих проблем. Нам предстоит решить их совместными усилиями членов правительства и представителей ЭСЦАГ», — рассказала Байпо-Темон.

Ранее глава МИД ЦАР совершила дипломатическую поездку во Францию, где встретилась с членами клуба по развитию Африки PPP MedAfrique.

Байпо-Темон акцентировала внимание на ухудшении отношений между Банги и Парижем. По ее мнению, одной из причин отрицательной динамики является политика французов, согласно которой они ограничили поддержку республики из-за сотрудничества ЦАР с Москвой.

Кроме того, дипломат рассказала членам клуба правду о событиях, происходивших в стране. Также она объяснила, что кризис безопасности вызвали действия боевиков, предпринявших попытку насильственного захвата власти.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава комиссии ЭСЦАГ посетил ЦАР для обсуждения актуальных проблем страны
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru