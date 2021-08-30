Глава комиссии ЭСЦАГ посетил ЦАР для обсуждения актуальных проблем страны

Банги, 30 августа. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон встретилась с председателем комиссии Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) Гильберто да Пьедаде Вериссимо, который посетил столицу республики с рабочим визитом.

«В ходе мероприятия мы обсудили вопросы безопасности страны и ряд общих проблем. Нам предстоит решить их совместными усилиями членов правительства и представителей ЭСЦАГ», — рассказала Байпо-Темон.

Ранее глава МИД ЦАР совершила дипломатическую поездку во Францию, где встретилась с членами клуба по развитию Африки PPP MedAfrique.

Байпо-Темон акцентировала внимание на ухудшении отношений между Банги и Парижем. По ее мнению, одной из причин отрицательной динамики является политика французов, согласно которой они ограничили поддержку республики из-за сотрудничества ЦАР с Москвой.

Кроме того, дипломат рассказала членам клуба правду о событиях, происходивших в стране. Также она объяснила, что кризис безопасности вызвали действия боевиков, предпринявших попытку насильственного захвата власти.