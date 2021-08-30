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Первые испытания тяжелых беспилотников ВКС РФ состоялись на полевых аэродромах
Армия
Первые испытания тяжелых беспилотников ВКС РФ состоялись на полевых аэродромах
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 30 августа. Российские военные провели первые испытания тяжелых беспилотников Воздушно-космических сил РФ на полевых аэродромах. Маневры состоялись в условиях отсутствия аэродромной сети.

В испытаниях приняли участие дроны «Орион» и «Форпост», временные пункты базирования для которых оборудуются возле автотрасс. Во время тестирования дороги становятся взлетно-посадочными полосами (ВПП) для беспилотников. При этом испытания также включают в себя подготовку ВПП из грунта в полевых условиях, пишут «Известия».

Масштабные учения начались на аэродромах Западного военного округа. Всего к маневрам привлекли порядка 450 летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что в Балтийском море завершились испытания большой дизель-электрической подлодки «Магадан». Субмарина успешно справилась с глубоководными погружениями. Также телеканал «360» рассказал, что госиспытания российских дронов-самоубийц «Ланцет» начнутся в 2021 году. В Минобороны РФ уже утвердили техническое задание.

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