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Протасевич оценил свои шансы оказаться на свободе по итогам следственных действий

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:34
Общество
Протасевич оценил свои шансы оказаться на свободе по итогам следственных действий
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Минск, 30 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что полностью сотрудничает с правоохранителями после задержания.

В интервью украинскому изданию «Страна» он отметил, что следственные мероприятия все еще продолжаются. Сам Протасевич при этом находится под домашним арестом.

«По-прежнему работаю со следователями, было большое количество допросов. Нахожусь под домашним арестом», — рассказал он.

Протасевич также оценил свои шансы оказаться на свободе. По его словам, давать прогнозы сейчас очень сложно. В то же время он выразил надежду на то, что суд учтет его «встречные шаги» при вынесении приговора.

Ранее блогер уже сообщал, что в ходе допросов и следственных мероприятий он полностью признал свою вину в разжигании социальной вражды. При этом он заверил, что белорусские силовики не оказывали на него давления и не пытали после задержания в аэропорту Минска.

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