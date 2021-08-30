Протасевич оценил свои шансы оказаться на свободе по итогам следственных действий

Минск, 30 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что полностью сотрудничает с правоохранителями после задержания.

В интервью украинскому изданию «Страна» он отметил, что следственные мероприятия все еще продолжаются. Сам Протасевич при этом находится под домашним арестом.

«По-прежнему работаю со следователями, было большое количество допросов. Нахожусь под домашним арестом», — рассказал он.

Протасевич также оценил свои шансы оказаться на свободе. По его словам, давать прогнозы сейчас очень сложно. В то же время он выразил надежду на то, что суд учтет его «встречные шаги» при вынесении приговора.

Ранее блогер уже сообщал, что в ходе допросов и следственных мероприятий он полностью признал свою вину в разжигании социальной вражды. При этом он заверил, что белорусские силовики не оказывали на него давления и не пытали после задержания в аэропорту Минска.