Банги, 30 августа. Коллективный Запад не стал расследовать инцидент с компанией-магнатом Castel. Французский концерн по производству алкоголя обвиняют в поддержке радикалов на территории ЦАР.

Ранее издатели The Sentry уличили одного из крупнейших французских производителей вин в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). По данным неправительственной организации, еще в 2014 году представители Castel подписали с боевиками «соглашения о безопасности».

Взаимодействие между радикалами и виноделами заключалось в финансировании и помощи с ремонтом их транспорта. В обмен на это преступники оказывали фирме множество услуг, связанных с поддержкой многопольного производства.

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Инцидент привлек к себе повышенное внимание общественности, но оппозиция ЦАР и иностранные медиаресурсы никак не отреагировали на отчет The Sentry.

Центральноафриканские СМИ уверены, что замалчивание преступной связи между боевиками и французами обусловлено исключительно субъективным освещением происходящего в подконтрольных Западу изданиях и лоббированием интересов Парижа:

«Вам неудобно обвинять французскую компанию, невыгодно. Но если бы на их месте оказались российские инструкторы или, например, национальная армия ЦАР (FACA), вы бы сами подняли невообразимый шум. Заявления, комментарии, интервью. Почему сейчас вы молчите? Призовите Castel к ответу».

Также в стране продолжаются массовые акции протеста. Жители выступают против произвола со стороны миротворцев ООН и требуют их покинуть территорию республики.