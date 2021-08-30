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Премьер ЦАР поздравил коллектив Les perroquets с победой на театральном фестивале в Монако
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил коллектив Les perroquets с победой на театральном фестивале в Монако
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 30 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с актерами из коллектива Les perroquets. Ранее творческое объединение выступило на Всемирном театральном фестивале в Монако. Команда обошла 12 групп, представляющих другие страны.

Дондра похвалил артистов за продвижение культурных ценностей ЦАР:

«Вы герои! Я хочу поблагодарить вас за вклад в популяризацию республики. Ваши таланты смогли показать всему миру, чем богато наше государство».

Актеры выразили признательность премьер-министру и пообещали в будущем принести еще больше наград:

«Все трофеи мы отдадим правительству, для нас это честь. Монако только начало нашего пути. Впереди еще множество спектаклей и побед. Весь мир узнает о достоянии Центральноафриканской Республики. Кроме того, в 2027 году нашу страну назначили организатором встречи генеральной ассамблеи SIFCA».

Коллектив Les perroquets заработал звание первой в истории творческой группы из ЦАР, которой удалось победить на Всемирном театральном фестивале.

Достижения и успехи в разных сферах стали возможными после того, как правительство смогло вывести страну из состояния вооруженного конфликта. Огромный вклад в это внесли российские специалисты, которые обучили национальные войска (FACA). С полученными навыками армия смогла разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть республику на путь восстановления.

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африка цар
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