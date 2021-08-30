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Настоящий вид спорта: почему Россия хороша в пляжном футболе, а в большом — нет
Спорт
Настоящий вид спорта: почему Россия хороша в пляжном футболе, а в большом — нет
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Мир спорта обрадовал россиян хорошими новостями: на прошедшем чемпионате мира по пляжному футболу российской сборной удалось стать лучшими, обыграв японцев со счетом 5:2. Эта победа стала третьей для нашей страны в не самой типичной и популярной спортивной дисциплине. Так чем обусловлены такие успехи пляжных футболистов? И станет ли пляжный футбол так же востребован и популярен, как традиционный? На эти вопросы ответил главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко, ставший сегодня гостем онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

По словам спортивного обозревателя, считать пляжный футбол «производным» или «ненастоящим» видом спорта будет несправедливо. Это серьезная дисциплина, в которой находится место своим сложностям и правилам, достижениям и поражениям, и, конечно же, существенным травмам.

«Это победа долгожданная, но, в принципе, прогнозируемая. Я не могу говорить, что это какая-то сенсация, что творится история на наших глазах. Все-таки это уже третья победа и в третий раз под руководством Михаила Лихачева. Он тренер [сборной] на протяжении уже долгого времени. И у нас очень хорошие показатели в пляжном футболе. <…> Если вы увидите список травм, которые получают пляжники, то, наверное, поймете, что это выбор реально очень сильных людей. Да, это красиво смотрится, зрелищно, но это и контактный вид спорта, где очень часто тебе прилетает куда серьезнее, чем в большом виде спорта», — рассуждает Николай Яременко.

Настоящий вид спорта: почему Россия хороша в пляжном футболе, а в большом — нет
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Казалось бы, футбол и футбол, однако сравнивать две дисциплины тоже не будет правильным, ведь в каждой от спортсмена требуются свои навыки и умения. В большом футболе успех зависит от владения техниками и возможности скоростным образом подключиться к атаке. Игра диктует свое правила, а значит, и мыслить необходимо определенным образом. В пляжной же версии футбола на первый план выходят совершенно иные вещи: техничность, атлетичность, выносливость.

«В большом футболе мы пропустили вперед за последние лет 20-25 тех, кто раньше был откровенно на три головы ниже нас, но футболу учились за последние два десятка лет играть все. Тренерские школы какие только не появились, а мы были на том же месте. [Наш футбол] не деградирует, он топчется на месте, а вот сегодня уже недостаточно быть на том же месте — тебя сразу обходят. <…> Если бы не Сергей Анохин и [Александр] Алаев 10–12 лет назад — то, что они делали для создания инфраструктуры, для поиска денег, — то, наверное, сегодня не было бы тех результатов», — отмечает спортивный эксперт.

Настоящий вид спорта: почему Россия хороша в пляжном футболе, а в большом — нет
Global Look Press  / Dmitry Golubovich

Блестящие успехи пляжной сборной не могут не радовать, однако способны ли они вдохновить и больших футболистов, которым вот-вот предстоит сыграть со сборной Хорватии в отборочном матче? Вряд ли, считает Николай Яременко. Иначе чем красивой историей для журналистов и болельщиков это не назовешь, ведь виды спорта слишком далеки друг от друга, несмотря на родство в названии.

«Всегда новый тренер — это новая встряска. Но я уже не помню, когда мы у хорватов выигрывали. Я боюсь, что мы условно сыграем с хорватами 1:3, и на следующий день будем говорить: «А игра-то неплохая была». <…> [Валерий] Карпин сам сказал в интервью в субботу, что даже если мы сейчас отменим лимит, даже если другие разумные шаги сделаем, то автоматом это ни к чему не приведет. Дай бог, если при самом лучшем раскладе пять-семь лет мы будем выходить на более или менее приемлемый уровень. Уже не катиться вниз, а более или менее карабкаться наверх», — заключает главред «Советского спорта».

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футбол пляжный футбол сборная россии медиагруппа патриот николай яременко
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