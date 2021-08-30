Власти Чили ответили на обвинения Аргентины о захвате континентального шельфа

Сантьяго, 30 августа. Власти Чили настаивают на суверенных правах относительно части континентального шельфа площадью более 5 000 квадратных километров, которую Аргентина считает своей. Об этом сообщил президент Себастьян Пиньера.

Глава Чили заявил, что страна «осуществляет право на пользование своим континентальном шельфом».

«То, что мы делаем как правительство, — это обеспечение непрерывности внешней политики. В ноябре мы планируем отправить на рассмотрение территорию шельфа на востоке антарктического полуострова в Комиссию ООН по установлению границ континентального шельфа», — отметил Пиньера.

Президент добавил, что «необходимо найти пути разрешения спора, и первый шаг — это установление диалога». Он также отметил, что его страна открыта для переговоров.

Министр иностранных дел Чили Андрес Алламанд заявил, что территориальный конфликт будет решаться путем установления диалога «в соответствии с историческим братством народов и международным правом». Он также выразил несогласие с позицией аргентинской стороны, обвинившей Чили в попытке присвоить часть континентального шельфа, которая «является общим достоянием человечества».

A partir de la medida adoptada por el Gobierno de Chile que pretende proyectar la plataforma continental incumpliendo con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984 y pretendiendo apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y fueguina. pic.twitter.com/XRsn0gQT46 — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) August 28, 2021

Министр подчеркнул, что в ближайшие несколько дней пройдет встреча с главой МИД Аргентины Фелипе Солой. Он призвал не усугублять ситуацию необдуманными действиями и разрешить разногласия дипломатическим путем.

Заявления президента и главы МИД были сделаны в ответ на сообщение правительства Аргентины, которое обвинило Чили в намерении пересмотреть границы континентального шельфа к востоку от меридиана 67º 16' 0”.

Nuestra respuesta al decreto de Piñera contra la Argentina y las Naciones Unidas.https://t.co/PhbNKeZMj0 pic.twitter.com/L1dkhRs2Tf — Felipe Solá (@felipe_sola) August 28, 2021

Власти Аргентины заявили, что опубликованное в официальном вестнике решение правительства Чили о проектировании на континентальном шельфе к востоку от меридиана 67º 16' 0” «явно противоречит Договору о мире и дружбе, подписанному между двумя странами в 1984 году».

Para q se entienda:La linea verde muestra el meridiano sobre el cual se acordó el Tratado d 1984.El área roja muestra el avance q pretende Piñera. La Plataforma Continental Argentina q voto x unanimidad el Congreso es la q presentamos en 2009 y aprobó la ONU sin objeción d Chile pic.twitter.com/q5YXGZNwSG — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 29, 2021

МИД Аргентины подчеркнул, что внешние границы шельфа государства установлены в соответствии с Национальным законом 27.557, единогласно одобренным 4 августа 2020 года обеими палатами конгресса. Нормативный акт был принят Комиссией ООН по установлению границ континентального шельфа без возражений со стороны Чили.