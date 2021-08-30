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Власти Чили ответили на обвинения Аргентины о захвате континентального шельфа
Весь мир
Власти Чили ответили на обвинения Аргентины о захвате континентального шельфа
wikimedia.org  /  NASA / Public Domain

Сантьяго, 30 августа. Власти Чили настаивают на суверенных правах относительно части континентального шельфа площадью более 5 000 квадратных километров, которую Аргентина считает своей. Об этом сообщил президент Себастьян Пиньера.

Глава Чили заявил, что страна «осуществляет право на пользование своим континентальном шельфом».

«То, что мы делаем как правительство, — это обеспечение непрерывности внешней политики. В ноябре мы планируем отправить на рассмотрение территорию шельфа на востоке антарктического полуострова в Комиссию ООН по установлению границ континентального шельфа», — отметил Пиньера.

Президент добавил, что «необходимо найти пути разрешения спора, и первый шаг — это установление диалога». Он также отметил, что его страна открыта для переговоров.

Министр иностранных дел Чили Андрес Алламанд заявил, что территориальный конфликт будет решаться путем установления диалога «в соответствии с историческим братством народов и международным правом». Он также выразил несогласие с позицией аргентинской стороны, обвинившей Чили в попытке присвоить часть континентального шельфа, которая «является общим достоянием человечества».

Министр подчеркнул, что в ближайшие несколько дней пройдет встреча с главой МИД Аргентины Фелипе Солой. Он призвал не усугублять ситуацию необдуманными действиями и разрешить разногласия дипломатическим путем.

Заявления президента и главы МИД были сделаны в ответ на сообщение правительства Аргентины, которое обвинило Чили в намерении пересмотреть границы континентального шельфа к востоку от меридиана 67º 16' 0”.

Власти Аргентины заявили, что опубликованное в официальном вестнике решение правительства Чили о проектировании на континентальном шельфе к востоку от меридиана 67º 16' 0” «явно противоречит Договору о мире и дружбе, подписанному между двумя странами в 1984 году».

МИД Аргентины подчеркнул, что внешние границы шельфа государства установлены в соответствии с Национальным законом 27.557, единогласно одобренным 4 августа 2020 года обеими палатами конгресса. Нормативный акт был принят Комиссией ООН по установлению границ континентального шельфа без возражений со стороны Чили.

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