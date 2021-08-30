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Триатлониста Александра Брюханкова заподозрили в употреблении допинга

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:40
Спорт
Триатлониста Александра Брюханкова заподозрили в употреблении допинга
TACC  /  Шарифулин Валерий

Москва, 30 августа. Российского триатлониста Александра Брюханкова временно отстранили от соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

Пресс-служба Международной федерации триатлона сообщила, что спортсмен из России Александр Брюханков временно не сможет участвовать в соревнованиях. У него взяли пробу на допинг во время спринтерского чемпионата Европы по триатлону — и ее результат оказался положительным. В организме россиянина обнаружили следы эритропоэтина, а это уже является нарушением антидопинговых правил.

Россиянин может оспорить свое отстранение через Спортивный арбитражный суд, если запросит анализ пробы B. Как поступит 34-летний спортсмен, пока неизвестно.

Триатлонист Александр Брюханков участвовал в Олимпиаде 2012 года и занял седьмое место. В 2016 году его имя было в списке всех заявленных от России спортсменов для участия в Играх, проводимых на территории Рио-де-Жанейро.

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