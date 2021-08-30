УЕФА сообщил о замене главного арбитра матча отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия

Москва, 30 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил главного судью матча сборных России и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники».

Пресс-служба УЕФА сообщила, что израильтянин Рой Рейншрейбер назначен главным арбитром матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Его соотечественник Орель Гринфилд, который должен был обслуживать игру, переведен в кабину VAR.

Матч сборных России и Хорватии пройдет в Москве 1 сентября. Игру, которая начнется в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. После трех туров сборная России с шестью очками в активе занимает второе место в турнирной таблице группы H. Хорватская национальная команда набрала столько же баллов и располагается на первой строчке, опережая команду Валерия Карпина по дополнительным показателям.

Ранее Валерия Карпин призвал поддержать сборной России по футболу. Видеообращение тренера к болельщикам было опубликовано пресс-службой национальной команды.