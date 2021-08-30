Конференция по Ливии стартовала в Алжире

Алжир, 30 августа. В североафриканской республике началась работа саммита на уровне глав МИД стран-соседей Ливии. Участники обсуждают политическое урегулирование.

Встречи министров направлены на то, чтобы помочь ливийцам завершить путь национального примирения и способствовать проведению всеобщих выборов, запланированных на 24 декабря.

В столицу Алжира прибыли делегации из Ливии, Египта, Судана, Нигера, Чада и Конго. Участие в работе саммита также принимают генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт, комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе и спецпредставитель генсека ООН Ян Кубиш.

Конференция стартовала заседанием, прошедшим за закрытыми дверями. Собравшиеся подтвердили, что решение кризиса в североафриканской стране должно быть исключительно внутриливийским. Они заявили о важности вывода наемников и иностранного контингента.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра в своем выступлении отметил, что саммит призван поддержать Ливию и ее граждан в выходе из кризиса. Он указал на продолжение усилий по разрешению проблемы и предотвращению иностранного вмешательства.

«Нынешняя ситуация требует от нас полной солидарности с ливийским народом», – заявил Ламамра.

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш сказала, что Триполи стремится к демократической политической системе посредством справедливых выборов. Государство также рассчитывает на построение партнерства с соседними странами на основе интеграции и обмена.

По ее словам, достижение стабильности возможно путем реализации политического трека и обеспечения безопасности.

«Ливия прошла этап унификации всех гражданских учреждений. Мы все еще упорно работаем над завершением объединения военного ведомства», — добавила Мангуш.

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Министр коснулась инициативы по обеспечению стабильности в регионе, выдвинутой ПНЕ на Второй берлинской конференции в июне 2021 года. Она отметила, что документ требует вывода наемников и иностранных войск с территории страны и обеспечения безопасности границ.

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш в ходе встречи сообщил, что в ближайшее время на территории страны состоится развертывание первой группы наблюдателей за соблюдением режима прекращением огня. Он подверг критике продолжающееся присутствие зарубежного контингента, которое, по его словам, вызывает беспокойство как Ливии, так и в соседних государствах.

Кубиш также коснулся вопроса плебисцита:

«Все ливийские стороны подтверждают приверженность проведению выборов 24 декабря. Но для этого нам нужны правовые рамки и конституционная основа».

Дипломат надеется на принятие соответствующего законодательства в ближайшие дни.

Генсек ЛАГ Ахмед Абул Гейт подтвердил важность согласования базы для проведения избирательного процесса. По его словам, ливийский народ возлагает большие надежды на предстоящие выборы, которые помогут выйти из кризиса. Он добавил, что объединение ведомств, особенно военных и силовых структур, является одним из важнейших столпов переходного процесса в североафриканском государстве.

Конференция в Алжире продлится два дня. Мероприятие призвано подтвердить важность роли соседних стран в установлении мира в Ливии. Оно поспособствует усилению координации для достижения взаимопонимания, которое убережет Триполи от негативного сценария.