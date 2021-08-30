Ливийцы заявили об убытках и психических проблемах из-за отсутствия электричества

Триполи, 30 августа. Сформированное Правительство национального единства (ПНЕ) подготавливает страну к президентским выборам, но ливийцы жалуются на отсутствие электричества и ночную тьму в жилых районах.

Уже почти десять лет сменяющаяся власть не может разрешить вопрос с перебоями света, несмотря на политический прорыв, заключающийся в подписании женевского соглашения о постоянном прекращении огня и формировании переходного ПНЕ.

Люди пользуются электрогенераторами, но техника не выдерживает, изнашивается и работает с перебоями. Ток отключают несколько раз в день, а с наступлением темноты жилые кварталы погружаются во тьму.

Ливийцам, которые пострадали от падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и воцарившегося хаоса в стране, кажется, что ничего не поменялось. Даже приход нового правительства не изменил ситуацию, учитывая, что страна богата энергетическими ресурсами.

В Ливии проживают около семи миллионов человек, но большинство регионов кажутся обделенными, поскольку инфраструктура стареет, а экономика рушится.

«Ничего не изменилось. Обещания, данные сменявшими друг друга правительствами, не были выполнены», — отметил 25-летний студент.

Бакалейщик добавил, что отключения электричества не только влияют на психику, но и наносят убытки, поэтому нужно радикальное решение.

«Мы сейчас живем в большой тюрьме. Так должны ли мы эмигрировать и покинуть страну?» — задался вопросом механик.

Ранее министр энергетики Египта Мохаммед Шакер называл реализацию совместных проектов с Ливией стратегической целью Каира. По его словам, республика хочет внести собственный вклад в восстановление североафриканского государства через обеспечение Триполи необходимым объемом электроэнергии.