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Брошенный в Нидерландах кот 52 дня питался бумагой и пил воду из протекавшего крана
Происшествия
Брошенный в Нидерландах кот 52 дня питался бумагой и пил воду из протекавшего крана
vk.com  /  Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! г.Псков

Амстердам, 30 августа. Истощенный кот, оставленный предыдущими владельцами в доме, выставленного на продажу, выжил благодаря своей неприхотливости в еде.

Голодное животное было обнаружено в городе Схидам на юго-западе страны. Кот был заперт в доме, который в начале июля покинул его хозяин, оставив кота по непонятным причинам на произвол судьбы. Дом оставался без присмотра до тех пор, пока его не купили новые владельцы. Они обнаружили животное и в срочном порядке вызвали сотрудников ветеринарной скорой помощи, которые отвезли кота в приют для животных.

С помощью анализа экскрементов было установлено, что животное питалось исключительно бумагой. Что касается утоления жажды, то, как предполагается, кот пил воду из протекающего на кухне крана. На данный момент кот, который получил кличку Финн, выздоравливает, однако все еще ведет себя пугливо и опасается окружающих его людей. Организован сбор средств для его лечения и адаптации. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома.

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