Протасевич признался украинским журналистам, что хочет остаться в Белоруссии

Минск, 30 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич впервые пообщался с украинским медиа.

Молодой человек признался, что хочет остаться жить в республике. По словам Протасевича, он практически всю жизнь занимался бегством и часто подолгу не бывал дома. Журналист также назвал плюсы от ситуации с приземлением воздушного судна Ryanair в Минске и последующим арестом.

«Позитивный момент в посадке с самолетом — это должно мне осознание, что я в своей жизни набегался и надо просто начинать жить и строить свой дом, будущее, а не постоянно находиться в движении, то в одной стране жить, то в третьей», — подчеркнул он.

Ранее Протасевич сообщил о планах запустить новый проект под собственным брендом. По словам журналиста, он намерен создать нейтральное СМИ без ярко выраженной политической тематики.