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Протасевич признался украинским журналистам, что хочет остаться в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:26
Политика
Протасевич признался украинским журналистам, что хочет остаться в Белоруссии
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Минск, 30 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич впервые пообщался с украинским медиа.

Молодой человек признался, что хочет остаться жить в республике. По словам Протасевича, он практически всю жизнь занимался бегством и часто подолгу не бывал дома. Журналист также назвал плюсы от ситуации с приземлением воздушного судна Ryanair в Минске и последующим арестом.

«Позитивный момент в посадке с самолетом — это должно мне осознание, что я в своей жизни набегался и надо просто начинать жить и строить свой дом, будущее, а не постоянно находиться в движении, то в одной стране жить, то в третьей», — подчеркнул он.

Ранее Протасевич сообщил о планах запустить новый проект под собственным брендом. По словам журналиста, он намерен создать нейтральное СМИ без ярко выраженной политической тематики.

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