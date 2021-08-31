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Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
Политика
Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нацеленная против России и Китая дестабилизация обстановки в Афганистане затронет также Индию, Пакистан и Ирак. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник прокомментировал новость, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) захватило оставленные в Афганистане боевую технику, вооружение и снаряжение Вооруженных сил США общей стоимостью более 85 миллиардов долларов.

«Они не бросили [вооружение], они передали это движению «Талибан». Как можно все это бросить и подарить своим врагам, если ты 20 лет боролся с ними? Это смена концепции!» — сообщил политик.

Франц Клинцевич также указал на еще один неприглядный поступок коалиции в этой ситуации.

«Американцы бросили всех своих союзников, которые присутствовали там: из Украины, Грузии. Я уже не говорю про французов, англичан. Они имеют ресурсы к собственной эвакуации. Они уходят спокойно. Но американцы бросили местных жителей, с которыми сотрудничали. Причем американцы и англичане передали талибам списки своих людей под видом того, что их надо пропустить, поскольку они сотрудничали с американцами, их вывезут. Сейчас [талибы] начнут их физическую зачистку», — пояснил собеседник ФАН.

Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
Global Look Press  / Sardar/Xinhua

В завершение он предположил, какие цели мог преследовать Вашингтон, оставляя вооружение в Афганистане.

«Все это связано с созданием так называемого управляемого хаоса. Оставленным оружием, техникой и боеприпасами будут взрывать этот регион Средней Азии и делать его, скажем, самым проблемным регионом во всем мире. Цель — Россия, Китай. Однако дестабилизация затронет и Индию, и Пакистан, и соседний Ирак, поверьте мне», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политолог Александр Рудаков оценил намерение США закрыть дипмиссию в Афганистане. По его словам, это еще один эпизод, показывающий подлинное отношение Белого дома к своим союзникам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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