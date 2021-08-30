Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 21:14
21:11
Спорт
Главред «Советского спорта» Яременко оценил идею снять лимит на легионеров в футболе
21:10
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
21:09
Происшествия
Полиция задержала осквернителей вечного огня в Севастополе
21:08
Общество
Секспросвет или ранняя беременность? Зачем детям знания о «взрослой жизни»
21:05
Происшествия
В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу, сломал ей ногу
21:04
Общество
Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии
21:04
Общество
Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
21:04
Весь мир
Оголтелый ультралиберализм: как ценности США помогли им проиграть талибам в Афганистане
21:01
Общество
Адвокат Тындик высоко оценил шансы бывшей американской узницы из России в суде
21:01
Весь мир
Лидер Замбии начал борьбу с бесчинствами сотрудников правоохранительных органов
Все новости

Коронавирус нового типа мутирует на 50% быстрее, чем думали ученые
Общество
Коронавирус нового типа мутирует на 50% быстрее, чем думали ученые
pixabay.com

Москва, 30 августа. Коронавирус нового типа может мутировать быстрее, чем ранее предполагали ученые. Новые мутации вируса появляются примерно раз в неделю.

Авторы исследования полагают, что данный факт не является полностью отрицательным. Так как в большинстве случаев вирус передается либо уничтожается до того, как успевает преобразоваться. Статья с описанием работы появилась в научном журнале Genome Biology and Evolution.

«Это значит, что вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме пациента, не очень велика», — объяснила профессор Университета Бата Лоренс Хёрст.

По словам профессора, все вирусы приобретают определенные мутации. Те, что помогают вирусам быстрее размножаться, сохраняются в геноме, остальные эволюция уничтожает.

Стоит отметить, что часть новых мутаций помогает коронавирусу распространяться быстрее примерно на 50%, другая часть, наоборот, снижает скорость распространения.

Напомним, ранее больных коронавирусов предупредили о возникновении атипичных симптомов. Пациент может столкнуться с энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и последствиями, связанными с тромбозом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Коронавирус нового типа мутирует на 50% быстрее, чем думали ученые
вирус распространение мутации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru