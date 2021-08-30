Коронавирус нового типа мутирует на 50% быстрее, чем думали ученые

Москва, 30 августа. Коронавирус нового типа может мутировать быстрее, чем ранее предполагали ученые. Новые мутации вируса появляются примерно раз в неделю.

Авторы исследования полагают, что данный факт не является полностью отрицательным. Так как в большинстве случаев вирус передается либо уничтожается до того, как успевает преобразоваться. Статья с описанием работы появилась в научном журнале Genome Biology and Evolution.

«Это значит, что вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме пациента, не очень велика», — объяснила профессор Университета Бата Лоренс Хёрст.

По словам профессора, все вирусы приобретают определенные мутации. Те, что помогают вирусам быстрее размножаться, сохраняются в геноме, остальные эволюция уничтожает.

Стоит отметить, что часть новых мутаций помогает коронавирусу распространяться быстрее примерно на 50%, другая часть, наоборот, снижает скорость распространения.

Напомним, ранее больных коронавирусов предупредили о возникновении атипичных симптомов. Пациент может столкнуться с энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и последствиями, связанными с тромбозом.