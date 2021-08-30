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Комик Идрак Мирзализаде покинул Россию до признания его пребывания нежелательным

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:40
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Происшествия
Комик Идрак Мирзализаде покинул Россию до признания его пребывания нежелательным
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Москва, 30 августа. Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России было признано нежелательным, покинул страну несколько дней назад.

Артист уехал в Белоруссию 28 августа, все его вещи остались в России. В сосесднее государство комик выехал, чтобы переждать, пока утихнет скандал вокруг его неудачного выступления, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

МВД России признало пребывание Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии, пожизненно нежелательным. В начале августа комика арестовали на десять суток за возбуждение ненависти на национальной почве. Поводом стала оскорбительная шутка о россиянах в одном из его выступлений.

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белоруссия отъезд мирзализаде
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