Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 21:13
21:11
Спорт
Главред «Советского спорта» Яременко оценил идею снять лимит на легионеров в футболе
21:10
Армия
Боевики провели атаку на аванпост в Панджшере
21:09
Происшествия
Полиция задержала осквернителей вечного огня в Севастополе
21:08
Общество
Секспросвет или ранняя беременность? Зачем детям знания о «взрослой жизни»
21:05
Происшествия
В Калининграде застройщик ударил покупательницу квартиры по лицу, сломал ей ногу
21:04
Общество
Протасевич раскрыл детали неправдоподобной истории про «российский спецназ» в Белоруссии
21:04
Общество
Кактусовая оранжерея Никитского ботанического сада в Крыму празднует 25-летний юбилей
21:04
Весь мир
Оголтелый ультралиберализм: как ценности США помогли им проиграть талибам в Афганистане
21:01
Общество
Адвокат Тындик высоко оценил шансы бывшей американской узницы из России в суде
21:01
Весь мир
Лидер Замбии начал борьбу с бесчинствами сотрудников правоохранительных органов
Все новости

В России зафиксировали максимальное за восемь лет число коррупционных преступлений

  /   Обновлено: 30 августа 2021 20:09
Происшествия
В России зафиксировали максимальное за восемь лет число коррупционных преступлений
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 30 августа. Максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России за семь месяцев 2021 года, передает Генпрокуратура РФ.

В сборнике «О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года» указано, что в стране зафиксировали 24,5 тыс. преступлений, связанных с коррупцией. Относительно показателей прошлого года их число возросло на 16,5%, говорится в материале ведомства. Ущерб составил 39,4 млрд рублей.

«Одновременно с этим значительно возросла сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей (с почти 3,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей)», — сообщили в Генпрокуратуре.

На исполняющего обязанности руководителя территориального управления Росимущества Северной Осетии совершили нападение. Угрозы мужчины были связаны с проверкой конезавода в Беслане, где были выявлены факты коррупции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В России зафиксировали максимальное за восемь лет число коррупционных преступлений
коррупция генпрокуратура преступления
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru