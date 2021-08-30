В России зафиксировали максимальное за восемь лет число коррупционных преступлений

Москва, 30 августа. Максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России за семь месяцев 2021 года, передает Генпрокуратура РФ.

В сборнике «О состоянии преступности в России за январь — июль 2021 года» указано, что в стране зафиксировали 24,5 тыс. преступлений, связанных с коррупцией. Относительно показателей прошлого года их число возросло на 16,5%, говорится в материале ведомства. Ущерб составил 39,4 млрд рублей.

«Одновременно с этим значительно возросла сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей (с почти 3,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей)», — сообщили в Генпрокуратуре.

На исполняющего обязанности руководителя территориального управления Росимущества Северной Осетии совершили нападение. Угрозы мужчины были связаны с проверкой конезавода в Беслане, где были выявлены факты коррупции.