Глава ФЗНЦ Шугалей собрал большой материал о «Талибане»

Кабул, 30 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей провел более десяти интервью с представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) поделился в Telegram-канале первыми результатами работы в Афганистане. Шугалей прибыл в столицу исламской республики и собрал большой материал о талибах, который предстоит проанализировать.

«Отдельное спасибо генеральному директору радио и телевидения "Исламского эмирата Афганистана" Мавлави Ахмадулле Мутаки, который помог организовать и провести эту встречу», — написал глава Фонда.

Ученый отметил, что американцы практически полностью разгромили телевизионное оборудование и связь, когда выводили войска. Необходимо все восстановить с помощью специалистов, добавил социолог.

«Работы очень много. Диалог будем продолжать», — заключил Шугалей.

Глава ФЗНЦ ранее подтвердил, что талибы готовы и хотят сотрудничать с Россией. Шугалей встретился с представителем движения Забихуллой Муджахидом, с которым у него вышел конструктивный диалог.

1 Организация запрещена на территории РФ.