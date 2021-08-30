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Лидер колумбийских ультраправых боевиков сбежал из тюрьмы в Кордове
Весь мир
Лидер колумбийских ультраправых боевиков сбежал из тюрьмы в Кордове
Global Look Press  /  © Xinhua

Богота, 30 августа. Власти Колумбии сообщают о побеге из заключения одного из лидеров ультраправой террористической организации Объединённые силы самообороны Колумбии (AUC), который причастен к резне в Эль-Салао.

Сообщается, что бывший командир фракции Северного блока AUC Эдгар Ариэль Трухильо Кордова, известный под прозвищем «Пять-семь», — один из виновников резни в Эль-Салао в 2000 году, утром 28 августа сбежал из тюрьмы после того, как его доставили в клинику Монтерии, столицы департамента Кордова, с предполагаемым аппендицитом.

В 4 часа утра по местному времени шесть вооруженных преступников в капюшонах ворвались в клинику Ла-Эсперанса, «нейтрализовали» двух надзирателей, которые охраняли Кордову, и скрылись вместе с ним.

«Преступление совершили шесть мужчин в капюшонах, которые ворвались в клинику, а на выходе их поддержали другие преступники на мотоциклах», — говорится в официальном заявлении правоохранителей.

Полиция начала операцию по поиску и задержанию «Пять-семь» и его сообщников.

Кордова был арестован 9 марта 2007 года и осужден за убийства, похищения, пытки, незаконную вербовку и преступный сговор. С 16 по 21 февраля 2000 года отряды AUC, которыми командовал «Пять-семь», совершили резню в Эль-Салао, в результате которой было убито более 60 человек, что считается одним из самых кровавых эпизодов гражданской войны в стране. Он также был причастен к убийству журналиста Альваро Алонсо Эскобара, который был застрелен 26 декабря 2001 года в городе Фундасьон, муниципалитете департамента Магдалена.

В 2005 году Объединённые силы самообороны Колумбии были расформированы, а многие командиры были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. В настоящее время большинство отрядов AUC сложили оружие, однако в стране продолжает действовать ультраправое подполье, члены которого регулярно совершают преступления.

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колумбия побег из тюрьмы
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