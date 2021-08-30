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Полковник Матвийчук связал отказ США участвовать в Армейских играх со страхом поражения

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:56
Армия
Полковник Матвийчук связал отказ США участвовать в Армейских играх со страхом поражения
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 августа. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон отказался принимать участие в Армейских международных играх до и после референдума в Крыму.

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву глава Минобороны заявил, что Россия заинтересована в участии американских военных в Армейских международных играх. Речь идет о соревновании, которое ежегодно проводится российским оборонным ведомством.

«Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит «Формула-1», разные «конюшни» выступают», — отметил Шойгу.

Министр добавил, что, помимо США, приглашение на участие в играх получали Германия, Великобритания и Италия.

Полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» заявил, что не сомневается в том, что Вашингтон и ряд его коллег просто испугались соревноваться с российскими военными.

«Запад просто боится потерять свое лицо. Что такое соревнования? Когда выходят лучшие специалисты и показывают свою выучку и подготовленность к ведению боевых действий. Я это поддерживаю, как профессиональный военный. Я считаю, что наши специалисты в области военно-прикладного спорта подготовлены лучше, чем западные», – заявил военный эксперт.

В завершении Матвийчук подчеркнул, что западные армии сегодня испытывают серьезную нехватку человеческих ресурсов. Особенно это стало заметно 10-15 лет назад. Именно поэтому, чтобы не подрывать свой авторитет новыми провалами, Запад решил проигнорировать Армейские международные игры.

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шойгу армейские игры полковник матвийчук
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