Манеры принца Джорджа пришлись по вкусу миллионам людей

Лондон, 30 августа. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от манер принца Джорджа и его оценки работы своей мамы в саду. Цветочная выставка в Челси — любимое место большинства британцев. Королевских особ она тоже интересует. Среди посетителей можно увидеть даже Ее Величество. А герцогиня Кембриджская даже принимала участие в цветочном шоу с собственными композициями. В 2019 году, например, она представила публике работу Back To Nature Garden. Ее семья была запечатлена за знакомством с созданным Кейт садом. Есть также и фотография, на которой садом восхищается восьмилетний принц Джордж, — пишет Marie Claire.
Задумка Кейт Миддлтон была в том, чтобы приблизить людей к природе и напомнить о преимуществах природного мира для психического и физического благополучия. Герцогиня потратила немало времени, работая над проектом Back to Nature, чтобы вдохновить других британцев проводить больше времени на свежем воздухе.
На фотографиях, которые выложили герцоги, принц Луи делает свои первые шаги на публике, видна тут и принцесса Шарлотта. Детям нравится в саду. Идеальный пример хорошей семьи.
Известно также, что в этот день принц Уильям попросил старшего сына оценить дизайн сада, который создала его мать, по десятибалльной шкале, на что юный принц ответил лаконично и искрометно.
«20 из 10», — сказал он.
Стоит отметить, что Кейт и впрямь создала удивительное пространство, цель которого — не только приучить относиться к природе с любовью, но и развивать физические и психологические навыки у детей.
В структуре дизайна сада — немало элементов, способных стимулировать активную игру для того, чтобы заложить основы физического здоровья с ранних лет. Так, например, пни, ступеньки и полое бревно проверят координацию и силу детей, помогут балансировать в природе.
«Сад должен вызвать воспоминания о времени, проведенном на природе, и побудить других выйти на улицу и получить новые впечатления на свежем воздухе», — указано на сайте королевской семьи.
Поклонники Кейт Миддлтон оценили ее старания по достоинству.
«Есть ли что-то, чего она не может сделать? Она такая приземленная и скромная. Просто обожаю ее», — восторгаются герцогиней подписчики.
Многим поклонникам также пришлись по вкусу манеры юного Джорджа. Его похвалили и назвали настоящим джентльменом.
«Он такой милый мальчик, прямо как его отец», — написали подписчики.
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