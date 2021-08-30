Манеры принца Джорджа пришлись по вкусу миллионам людей

Лондон, 30 августа. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от манер принца Джорджа и его оценки работы своей мамы в саду. Цветочная выставка в Челси — любимое место большинства британцев. Королевских особ она тоже интересует. Среди посетителей можно увидеть даже Ее Величество. А герцогиня Кембриджская даже принимала участие в цветочном шоу с собственными композициями. В 2019 году, например, она представила публике работу Back To Nature Garden. Ее семья была запечатлена за знакомством с созданным Кейт садом. Есть также и фотография, на которой садом восхищается восьмилетний принц Джордж, — пишет Marie Claire.

Задумка Кейт Миддлтон была в том, чтобы приблизить людей к природе и напомнить о преимуществах природного мира для психического и физического благополучия. Герцогиня потратила немало времени, работая над проектом Back to Nature, чтобы вдохновить других британцев проводить больше времени на свежем воздухе.

На фотографиях, которые выложили герцоги, принц Луи делает свои первые шаги на публике, видна тут и принцесса Шарлотта. Детям нравится в саду. Идеальный пример хорошей семьи.