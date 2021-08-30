Дети составляют примерно треть от общего числа пропавших людей в России

Чаще всего дети теряются в возрасте 11–15 лет. Об этом в интервью ФАН рассказала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. В день пропавших людей, который отмечается 30 августа, она рассказала, кого чаще всего приходится искать — детей или взрослых. В преддверии учебного года эксперт также дала советы по предотвращению исчезновений детей по дороге в школу или обратно.

«Как правило, это «бегунки» — дети, которые по своей воле сбегают из дома, от родителей, у них может быть самая разная мотивация. Кто-то уходит к друзьям или сбегает из-за конфликтов в семье. Такие дети находятся, как правило, достаточно быстро, иногда даже возвращаются сами», — пояснила Елена Мильская.

По ее словам, дети теряются значительно реже, чем взрослые.

«Из общего числа заявок на поиск людей, которые поступают в Национальный центр помощи, дети составляют одну треть: 956 заявок за первое полугодие. В целом по России, по данным МВД, за этот период было 1776 детей, пропавших без вести», — рассказала Мильская.

Собеседница ФАН отметила, что лучшим способом предотвращения пропажи детей является общение. Родители должны понимать, что тревожит их ребенка и какие проблемы он испытывает.

«Если в семье царит обстановка согласия и взаимоуважения, то и причин для ухода из дома появиться не должно», — пояснила Мильская.

Она также напомнила о простых советах, которые могут помочь ребенку, если он потерялся по дороге домой. Эксперт рекомендует фотографировать ребенка перед уходом в учебное заведение, одевать школьника в яркие вещи, избегать наличия у него ценных вещей, таких, как айпад, телефон, золотые украшения, броская и дорогая одежда.

freepik.com / Designed by Freepik

«Полезным дополнением станут пришитые к одежде метки с указанием имени и фамилии, телефоном для связи и медикаментозными противопоказаниями. Эту роль может исполнить и брелок-напоминалка с именем ребенка и сотовым телефоном родителей, — добавила собеседница ФАН. — Объясните ребенку, что нужно избегать безлюдных мест, пустых парков и аллей».

Елена Мильская также обратила внимание на необходимость обучения ребенка правилам поведения с незнакомыми людьми.

«Объясните ребенку, что иногда взрослым необходимо говорить «Нет». Научите ребенка таким фразам: «Я Вас не знаю! Я никуда с Вами не пойду!», «Помогите!!!», «Я не знаю его! Он хочет меня увести, помогите!». Ребенок должен знать, что, если его пытаются силой увести, необходимо кричать и звать на помощь прохожих», — добавила председатель попечительского совета Национального центра помощи попавшим и пострадавшим детям.

За первое полугодие 2021 года отделениями центра было обработано более 2500 заявок по организации поисковых мероприятий. Как сообщили его представители в социальных сетях организации, в этом году Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям запустил новый формат подготовки волонтеров. На базе Российского университета спецназа в Чечне была организована «Гонка волонтеров»: 60 добровольцев проходили интенсивную программу подготовки под руководством лучших поисковиков страны, а в конце участвовали в соревнованиях по поиску условно пропавшего человека.