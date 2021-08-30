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Ксения Собчак ищет мужа для Насти Ивлеевой
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ищет мужа для Насти Ивлеевой
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 30 августа. Популярная телеведущая, экс-кандидат в президенты России, а ныне блогер Ксения Собчак выступила в роли свахи для телеведущей «Орла и Решки» Анастасии Ивлеевой. Супруга кинорежиссера Константина Богомолова пригласила Ивлееву в свое новое шоу «Осторожно, Собчак». Так она даже может составить конкуренцию Розе Сябитовой, пишет Teleprogramma.pro.

И правда, почему только ведущим программы «Давай поженимся» можно искать людям женихов и невест. Блондинка в шоколаде решила доказать, что легко сможет подобрать нового супруга для Насти Ивлеевой.

Для того, чтобы найти идеального кандидата для коллеги по цеху, Собчак обратилась за помощью к менеджерам Ивлеевой.

«Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой худой, талантливый, нервный. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет. А то у меня были наркоманы, обкурки и рэперы. Я — девушка свободная. Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой?» — обратилась Собчак к бренд-менеджеру Ивлеевой.

Помощница Насти не ожидала такого вопроса, но все же решила попробовать предложить один, по ее мнению, достойный вариант. Она считает, что энергетически сравниться с телеведущей может только Дмитрий Нагиев.

«Вы снимались уже с ним в рекламе. Вы совпадаете по энергетике и харизме», — уверена Елизавета.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк очень расстроилась из-за развода Элджея и Насти Ивлеевой. По ее мнению, пара была очень красивой и органично смотрелась.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Собчак ищет мужа для Насти Ивлеевой
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