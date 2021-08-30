Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву

Москва, 30 августа. Известная итальянская рок-группа Maneskin появилась в Москве. Артисты прилетели в российскую столицу, чтобы пообщаться со своими поклонниками в парке Горького.

Артисты не будут выступать перед фанатами, а лишь проведут беседу на площадке «Яндекс.Музыки». Во встрече примут участие известные блогеры и избранные поклонники творчества артистов. О прибытии победителей песенного конкурса «Евровидение» сообщает Telegram-канал Super.

Приезд популярных музыкантов в Москву окутан тайной. Пока не известно, кто именно смог попасть на встречу и что там будет происходить. Однако вскоре все станет известно. Сами артисты еще не сообщили в официальных аккаунтах о своем приезде и не делятся впечатлениями, подробностями.

Незадолго до своего приезда в Россию популярные артисты выпустили новый клип на композицию I Wanna Be Your Slave. Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкального коллектива. Клип получился таким же провокационным, как и его название.