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Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
Global Look Press  /  Matteo Nardone/Keystone Press Agency

Москва, 30 августа. Известная итальянская рок-группа Maneskin появилась в Москве. Артисты прилетели в российскую столицу, чтобы пообщаться со своими поклонниками в парке Горького.

Артисты не будут выступать перед фанатами, а лишь проведут беседу на площадке «Яндекс.Музыки». Во встрече примут участие известные блогеры и избранные поклонники творчества артистов. О прибытии победителей песенного конкурса «Евровидение» сообщает Telegram-канал Super.

Приезд популярных музыкантов в Москву окутан тайной. Пока не известно, кто именно смог попасть на встречу и что там будет происходить. Однако вскоре все станет известно. Сами артисты еще не сообщили в официальных аккаунтах о своем приезде и не делятся впечатлениями, подробностями.

Незадолго до своего приезда в Россию популярные артисты выпустили новый клип на композицию I Wanna Be Your Slave. Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкального коллектива. Клип получился таким же провокационным, как и его название.

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москва евровидение maneskin
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