Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами

Москва, 30 августа. Юная белорусская актриса Анастасия Красовская откровенно рассказала о своем отношении к безумному ритму жизни, который присущ Москве и сравнила его с водной стихией.

Артистка уже почти год живет в Москве, однако до сих пор не может привыкнуть к особому ритму жизни в российской столице. Она отметила, что никогда не рассматривала мегаполис как возможное место жизни, поскольку любит Минск и его жителей. Однако обстоятельства сложились иначе.

Жизнь в Москве напоминает Красовской огромный водяной поток. Несмотря на время, она все еще пытается привыкнуть к этому темпу, но пока ей удается это с трудом.

«Так как я здесь совсем недавно, то меня не отпускает ощущение потока, цунами. Уверена, что когда я привыкну к людям, то смогу отделить их от города. Поэтому единственное, чего мне здесь пока не хватает — спокойствия», — отметила артистка в интервью изданию «Москвич Mag».

Красовская рассказала, что несмотря на умение водить машину, она отказывается перемещаться по столице на собственном транспорте. Причиной тому — слишком активный автомобильный поток. Звезда фильма «Герда» призналась, что больше все ей нравится прогуливаться от Киевского вокзала до киностудии «Мосфильм».

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