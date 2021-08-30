Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках

Уфа, 30 августа. Двое друзей подозреваются в изнасиловании и убийстве школьницы в Башкирии. Один из задержанных участвовал в поисках тела 15-летней девочки.

По следственной версии, задержанные познакомились со своей жертвой на дне рождении общей знакомой. Под конец празднования девочка осталась наедине с двумя парнями. После этого ее труп был обнаружен в лесу.

По словам подруги погибшей, после инцидента один из парней вел себя как обычно — занимался своими рутинными делами. После вместе с ней отправился на поиски пропавшей школьницы. В лесу они нашли ее труп. В ходе проверки полицейские выяснили, что подозреваемые ранее привлекалась к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.

Задержанные по подозрению в изнасиловании и убийстве признались в совершенном преступлении. Они рассказали, что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.