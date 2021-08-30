Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:46
19:45
Экономика
Объемы нефти и газа в арктических морях России оценили в Минприроды
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
Все новости

Пентагон допустил нанесение новых авиаударов в Афганистане

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:32
Армия
Пентагон допустил нанесение новых авиаударов в Афганистане
wikipedia.org  /  PD

Вашингтон, 30 августа. ВС США в будущем могут продолжить нанесение авиаударов по афганской территории, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Минобороны Соединенных Штатов не координировало вчерашнюю атаку с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). В будущем Вашингтон может продолжить практику ракетных атак по территории Афганистана, заявил Кирби в ходе брифинга.

Беспилотник ВС США накануне нанес ракетный удар по жилому дому и транспортным средствам в Нангархаре. В результате атаки с воздуха погибли девять гражданских лиц, включая и нескольких детей. Талибы объявили инцидент нарушением суверенитета Афганистана.

Кирби ранее заявил, что Пентагон считает «реальной» вероятность новых инцидентов вблизи аэропорта Кабула. Американские солдаты должны быть готовы к новым потенциальным угрозам, добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон допустил нанесение новых авиаударов в Афганистане
афганистан пентагон авиаудар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru