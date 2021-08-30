Пентагон допустил нанесение новых авиаударов в Афганистане

Вашингтон, 30 августа. ВС США в будущем могут продолжить нанесение авиаударов по афганской территории, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Минобороны Соединенных Штатов не координировало вчерашнюю атаку с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). В будущем Вашингтон может продолжить практику ракетных атак по территории Афганистана, заявил Кирби в ходе брифинга.

Беспилотник ВС США накануне нанес ракетный удар по жилому дому и транспортным средствам в Нангархаре. В результате атаки с воздуха погибли девять гражданских лиц, включая и нескольких детей. Талибы объявили инцидент нарушением суверенитета Афганистана.

Кирби ранее заявил, что Пентагон считает «реальной» вероятность новых инцидентов вблизи аэропорта Кабула. Американские солдаты должны быть готовы к новым потенциальным угрозам, добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.