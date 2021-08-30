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Депутат Швыткин высоко оценил подход Шойгу к модернизации Вооруженных сил России
Общество
Депутат Швыткин высоко оценил подход Шойгу к модернизации Вооруженных сил России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 августа. Подход министра обороны Сергея Шойгу позволил добиться успешной модернизации Вооруженных сил России. Такое мнение выразил депутат Юрий Швыткин.

Военные разработчики России в ближайшее время представят улучшенное сверхзвуковое оружие, которое превзойдет по дальности и скорости своих предшественников. Об этом Шойгу рассказал в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым. Замглавы комитета по обороне в Госдуме VII созыва Юрий Швыткин высоко оценил подход Шойгу к реализации государственной программы по вооружению в России.

«Приход Шойгу - министра обороны – позволил действительно проводить выверенную политику, которая направлена в меньшей степени на количество, но в большей степени на качество вооружения», — подчеркнул депутат в беседе с «Политикой Сегодня».

Кроме того, особенностью его подхода является работа на перспективу и опережение, добавил собеседник издания. В настоящее время качество вооружения, которое поставляют в войска, соответствует характеристикам современного боя и обеспечивает оборонный потенциал России, подытожил Швыткин.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее высоко оценил роль министра обороны РФ Сергея Шойгу в создании самой боеспособной армии в мире. В Вооруженных силах РФ строжайшая дисциплина и новейшее оружие, подчеркнул депутат.

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