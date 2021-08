Оголтелый ультралиберализм: как ценности США помогли им проиграть талибам в Афганистане

Процесс вывода войск США из Афганистана официально заканчивается 31 августа. Последний день лета стал «финишной чертой» для 20-летней истории американского присутствия в республике, что дает право сделать ряд выводов как о причинах провала иностранной кампании в азиатской стране, так и о финальных результатах данного вмешательства.

Движение «Талибан»1 (запрещено в России) хоть и объявило курс на установление справедливых экономических отношений с государствами мира, по-прежнему воспринимает Соединенные Штаты как своего главного идеологического антипода.

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН рассказал о культурном антагонизме США и Афганистана, а также отметил ключевые факторы неудачи американской кампании и след, оставленный Вашингтоном в афганском обществе.

Двадцатилетняя провальная кампания Запада в среднеазиатской республике отметилась не менее провальным выводом иностранных войск с ее территории. Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из Афганистана в мае текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дохе в 2020 году. После себя войска оставили множество военной техники, оружия и боеприпасов, которые в большинстве случаев достались «Талибану».

Особо показательным является случай с авиабазой Баграм, которую американцы оставили, не предупредив предварительно афганскую армию. Крупнейший американский военный объект был оставлен последним американским солдатом в начале июля, причем из техники оказались эвакуированы лишь самолеты. Броневики, стрелковое, артиллерийское вооружение и оборудование остались нетронутыми и в скором времени перешли в руки талибам.

