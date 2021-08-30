Оголтелый ультралиберализм: как ценности США помогли им проиграть талибам в Афганистане

Процесс вывода войск США из Афганистана официально заканчивается 31 августа. Последний день лета стал «финишной чертой» для 20-летней истории американского присутствия в республике, что дает право сделать ряд выводов как о причинах провала иностранной кампании в азиатской стране, так и о финальных результатах данного вмешательства.

Движение «Талибан»1 (запрещено в России) хоть и объявило курс на установление справедливых экономических отношений с государствами мира, по-прежнему воспринимает Соединенные Штаты как своего главного идеологического антипода.

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН рассказал о культурном антагонизме США и Афганистана, а также отметил ключевые факторы неудачи американской кампании и след, оставленный Вашингтоном в афганском обществе.

Финальный аккорд

Двадцатилетняя провальная кампания Запада в среднеазиатской республике отметилась не менее провальным выводом иностранных войск с ее территории. Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из Афганистана в мае текущего года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дохе в 2020 году. После себя войска оставили множество военной техники, оружия и боеприпасов, которые в большинстве случаев достались «Талибану».

Особо показательным является случай с авиабазой Баграм, которую американцы оставили, не предупредив предварительно афганскую армию. Крупнейший американский военный объект был оставлен последним американским солдатом в начале июля, причем из техники оказались эвакуированы лишь самолеты. Броневики, стрелковое, артиллерийское вооружение и оборудование остались нетронутыми и в скором времени перешли в руки талибам.

Quote:

Last US flight leaving Baghram Airbase in Afghanistan

A moment of deep reflection & humility.

Flash back of USSR troops crossing Amu River, on their way back to Moscow.

What is more important is, which side of History do you stand ?

A parting thought

A Lesson of History pic.twitter.com/CJvVumwMCM — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) July 2, 2021

При этом настоящей пощечиной американцам стал теракт у аэропорта Кабула 26 августа. В результате атаки террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) погибли сотни мирных жителей, а также 13 военнослужащих США. В самих Штатах этот случай воспринимают не иначе как демонстративное унижение.

Говоря о последних днях пребывания американского контингента в Афганистане, Дмитрий Бабич напомнил о недавнем интервью генсека НАТО Йена Столтенберга для испанского издания El País. В нем поднималась тема поспешной эвакуации войск из республики, в контексте чего чиновник отметил, что основная сложность данного процесса заключается в доставке эвакуируемых до аэропорта, а не в их вывозе. Для реализации последней стадии альянс обеспечил циркуляцию 80 бортов ежесуточно.

«Похоже, что Бог этого человека наказал: Столтенберг должен уйти со своего поста в начале 2022 года, и вот на финишной прямой он попадает в такое унизительное положение. Газета El País, которая брала у него интервью, отметила даже, что у него изменились жесты. Если раньше он вел себя как северный европеец — вежливый, немного закрытый — то теперь он кричит и жестикулирует прямо как итальянец с «южной экспрессивностью», — отметил Дмитрий Бабич.

Эксперт констатировал, что чем больше проходит времени с 15 августа — дня коллапса афганской армии и падения Кабула — тем больше становится ясно, что же «наворотили» западные страны в Афганистане, ведь одного только оружия оставлено на 85 миллиардов долларов. Это значительная сумма, даже несмотря на то, что талибы вряд ли используют боевые самолеты и вертолеты, так как для этого нужна инфраструктура.

У «Талибана», быть может, имеются в наличии пилоты из числа бывших афганских солдат, проходивших курсы обучения у американцев. Однако помимо этого для эксплуатации авиации необходимо иметь соответствующие аэродромы, систему обеспечения, подобные которым действуют в рамках глобальных структур, таких как НАТО или ОДКБ.

Как бы то ни было, откровенно неудачному отступлению предшествовала провальная кампания по насаждению чуждых афганскому обществу ультралиберальных ценностей.

Культурная плоскость

Собеседник отмечает, что ключевой предпосылкой к неудаче США в Афганистане является попытка навязывания ультралиберальной идеологии традиционалистски настроенным афганцам, что подразумевает внедрение в общество толерантного отношения к ЛГБТ.

«В британском журнале The Spectator вышла великолепная статья под названием «Не погубили ли нас в Афганистане гендерные исследования?». Увлечение современных США и Европы вопросами смены пола, поддержки гомосексуальных меньшинств кажется нам чем-то неважным или по крайней мере простой странностью, которая пройдет. Но странности, которые не проходят более 30 лет, становятся частью жизни», — констатировал Бабич.

Традиционное общество, в том числе и афганское, ставит в центр своей системы приоритетов семью. Именно эти ячейки являются основой для выживания и развития народа: дети с ранних лет включаются в хозяйство и поддерживают физическое сохранение семьи, что, кстати, подкрепляется многими религиями, в том числе и продвигаемым талибами исламом.

LGBT Afghans are in hiding terrified they will be murdered by the Taliban, as the new rulers of Afghanistan seek the names of LGBT people in order to hunt them down. https://t.co/04CsDSakTG — Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 30, 2021

Следующей неприемлемой для афганцев идеей стал феминизм. Проблема в том, что на Западе он продвигается преимущественно ради удвоения рабочей силы, чтобы женщины наравне с мужчинами участвовали в производстве товаров и услуг.

«Сейчас это очень выгодно крупным компаниям, потому что раньше мужчины были ценными работниками за счет их физической силы, сейчас же это качество необязательно. В чем проблема этой идеологии: она выгодна западным корпорациям, но совершенно не годится для традиционных обществ и даже не подходит для Восточной Европы. Недаром этим вещам сопротивляются в Польше и в России. В Афганистане же их вообще отвергают полностью, как что-то античеловеческое, противоречащее божественному замыслу о человеке», — рассказал собеседник.

Таким образом ни феминизм, ни защита гомосексуальных меньшинств не снискали в Афганистане поборников. Беда ультралиберальной идеологии не только в том, что она не принималась афганским населением, но и в том, что ее обязаны были придерживаться сторонники американцев. Те люди, которые эти ценности восприняли, оказались абсолютными подлецами, считает Бабич. По его словам, это самые беспринципные, лживые жители республики, которые декларировали то, во что не верят 99% населения страны.

«Произошел отрицательный отбор в руководящие органы того афганского государства, которое пытались создать США и их союзники. Это можно сравнить с немцами, которые на оккупированных советских территориях набирали себе помощников из числа антисемитов, антисоветчиков — людей, способных воспринять лозунг «Бей жида-большевика, рожа просит кирпича!». Ну кто может серьезно отнестись к подобному призыву? Только подонки», — привел аналогию эксперт.

Подрыв компетентности

Афганское общество поддержало талибов именно в качестве противовеса ультралиберальным идеям. Законы шариата, лежащие в основе идеологии «Талибана» и четко разграничивающие роли полов, гораздо более понятны традиционному обществу. Даже если население в массе своей не разделяет некоторые из пунктов данной радикальной идеологии, оно оказалось вынуждено выбирать из двух «зол», среди которых шариат очевидно выступил наименьшим.

В связи с вышесказанным возникают закономерные вопросы: почему США пытались навязать собственные ценности традиционному исламскому обществу? Неужели они не понимали, в какую страну несут эти идеи? Как ни странно, ультралиберальная идеология сыграла для американцев злую шутку не только в ходе вторжения, но и перед ним: разведка предоставила руководству страны некорректные данные о положении дел в азиатской стране.

«Это такой же провал, как и в гуманитарных науках. Мы наблюдаем победу идеологии над профессионализмом, в том числе и над научным. В сегодняшних Штатах, если вы, допустим, работаете в разведке, вы можете наделать кучу ошибок, из-за вас могут погибнуть люди, и при этом вас не уволят. Но если вы, не дай Бог, где-то скажете, что женщины опаздывают на заседания чаще мужчин, то вас уволят», — отметил Бабич.

Нечто подобное случилось с японским главой оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори, который подал в отставку из-за скандала, связанного с его высказыванием о семи женщинах, входивших в комитет из 24 человек. Некий «доброжелатель» опубликовал аудиозапись с совещания, на котором обсуждался вопрос об увеличении женского представительства в составе совета директоров.

«Это приведет к увеличению длительности совещаний, так как из-за склонности к соперничеству каждая считает необходимым что-то сказать. <…> Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на продолжительность их выступлений. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает», — произнес чиновник.

В результате его затравили в прессе и вынудили уйти. В США, по словам эксперта, наблюдается то же самое, только в десятикратном размере. То есть если человек идеологически выдержан и не перечит начальству — он идет на повышение, а если «проявляет характер» или собственные взгляды, то его сдерживают. Это коснулось и разведслужб.

"Yoshiro Mori, 83, was quoted as saying women talk too much and that meetings with many female board directors would "take a lot of time"."



Yoshiro Mori: Tokyo Olympics chief steps down over sexism row - BBC News https://t.co/3Hr8LICfBD — David Curtis (@HondaTadakatsu) August 1, 2021

При этом нельзя сказать, что двадцатилетнее пребывание войск НАТО в Афганистане прошло «порожняком» с идеологической точки зрения. За столь долгий срок американцы оставили в афганском обществе свой след, который, по мнению собеседника, возымеет лишь деструктивные последствия.

«Я боюсь, что это приведет к расколу между городом и деревней. Города, которые испытали «вкус» почти западной жизни, и деревня, до которой это все не доходило, и которая предпочла талибов, а не коррумпированный режим Ашрафа Гани. То есть это зародыш нового конфликта уже внутри афганского общества, следовательно — после американцев остались явно негативные следы», — предположил он.

В качестве противовеса может послужить королевский Афганистан 60-70 гг. XX века, развитие которого оказалось намного продуктивнее, потому что оно шло по консенсусу: король воплощал в себе старые ценности афганского общества и нововведения, ввиду чего общество бесконфликтно развивалось. Сейчас же, с сожалением отметил Бабич, в республике наблюдается сплошная война. И это еще одна из проблем ультралиберальной идеологии — она рассматривает все через призму не созидания, а борьбы.

Сам себе могильщик

Агрессивная политика США в Афганистане обусловила ее провал. «Талибан» одержал победу благодаря поддержке мирного населения, которое содействовало радикальным исламистам не из-за привлекательности их идей, а из-за их антиамериканской деятельности, которая воспринималась афганцами как значительно большее зло.

Таким образом, американцы сами обеспечили себе не только поражение, но и бесславный уход, наблюдавшийся мировым сообществом в течение последних месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.