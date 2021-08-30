Адвокат Тындик высоко оценил шансы бывшей американской узницы из России в суде

Жительница Санкт-Петербурга имеет хорошие шансы в суде против американской системы правосудия. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Тындик.

Эксперт прокомментировал ситуацию бывшей американской узницы из России Миры Тэрады. Почти три года она провела в американской тюрьме. Все из-за того, что ее американский муж Алета Тэрада в свое время был заподозрен в наркоторговле и отмывании денег. Впрочем, по словам вышедшей на волю заключенной, конкретных доказательств ее причастности к бизнесу супруга ей так и не было представлено. Подробный репортаж об этой истории сделала телекомпания «Россия 24».

«Звучит вопиюще, честно говоря. Нехорошо звучит. Конечно, там надо разбираться, но в целом она, наверное, должна получить возмещение за такие процедуры, если все описанное соответствует действительности. Если по таким надуманным поводам ее таскали туда-сюда, из страны в страну, экстрадировали, заключали под стражу, и все это закончилось ничем, конечно, она имеет полное право на компенсацию, и она, скорее всего, ее получит», — сообщил адвокат.

Андрей Тындик также оценил заявления Миры Тэрады о том, что в тюрьме она подвергалась пыткам и ее здоровье было сильно подорвано.

«В целом, я полагаю, что если по вине учреждения пенитенциарной системы допущены такие вещи, то, безусловно, это основание не только для взыскания каких-то денежных средств, но и к тому, чтобы данных лиц привлечь к уголовной ответственности, если они своими действиями способствовали тому, что человек пострадал и получил увечья», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива /

В завершение он добавил, что подобные случаи, к сожалению, не редкость в судебной практике.

«Очень часто не только супруги, но и члены семьи становятся фигурантами по [уголовному] делу. ˂…˃ Следствие обычно считает, что те, кто вокруг [обвиняемого], априори так или иначе могут ему содействовать. Обычно это не соответствует действительности, но в первую очередь это вопрос доказательств», — подытожил адвокат.

В настоящее время бывшая американская узница возглавила общественную организацию «Фонд борьбы с Репрессиями» и теперь намерена бороться с полицейским и тюремным произволом в отношении россиян во всех странах мира.

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