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«Сбер» списал долги по ипотеке для 115 тысяч многодетных заемщиков

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:14
Экономика
«Сбер» списал долги по ипотеке для 115 тысяч многодетных заемщиков
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 30 августа. Долги простили россиянам в рамках государственной программы поддержки многодетных семей.

Начиная с сентября 2019 года в Российской Федерации действует социальная программа, которая позволяет семьям с тремя детьми получить государственную поддержку для приобретения жилья, об этом сообщает ТАСС.

Если с начала работы программы в семье появился третий и последующие дети, ДОМ.РФ направлял родителям выплату в размере 450 тыс. рублей. «Сбер» отчитался о 114,7 тыс. случаев успешного погашения долга через такой механизм.

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ипотека долг сбер
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