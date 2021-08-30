«Сбер» списал долги по ипотеке для 115 тысяч многодетных заемщиков

Москва, 30 августа. Долги простили россиянам в рамках государственной программы поддержки многодетных семей.

Начиная с сентября 2019 года в Российской Федерации действует социальная программа, которая позволяет семьям с тремя детьми получить государственную поддержку для приобретения жилья, об этом сообщает ТАСС.

Если с начала работы программы в семье появился третий и последующие дети, ДОМ.РФ направлял родителям выплату в размере 450 тыс. рублей. «Сбер» отчитался о 114,7 тыс. случаев успешного погашения долга через такой механизм.