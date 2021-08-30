Политолог Маркелов назвал условия для налаживания отношений между Москвой и Киевом

Москва, 30 августа. Кризис в российско-украинских отношениях неизбежно завершится. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет, заявил политолог Сергей Маркелов.

Так в комментарии изданию «Слово и Дело» он прокомментировал слова министра обороны РФ относительно перспектив сотрудничества двух государств. По мнению эксперта, рано или поздно евроатлантические устремления киевских властей ослабнут. Евросоюз также определится относительно того, каким видит дальнейшее взаимодействие с Украиной. Эти два фактора Маркелов называет ключевыми условиями для налаживания отношений между Москвой и Киевом. При этом на сегодняшний день шансов на достижение договоренностей нет, так как Украина продолжает «отрезаться» от СНГ и своего советского прошлого.

«Как только пройдет невроз украинского государства — все успокоится. Через 20-30 лет, когда Евросоюз определится, в каком виде он готов сотрудничать с Украиной — спадет внутреннее напряжение», — объяснил он.

При этом аналитик заметил, что российско-украинские отношения обязательно эволюционируют. В будущем они будут строиться на рационализме и экономических факторах. Эмоций в этом партнерстве больше не будет, заключил он.

Ранее киевские эксперты констатировали сокращение интереса США к Украине. В этой связи они обратили внимание на очередной перенос встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского.