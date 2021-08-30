Порошенко предостерег Зеленского от повышенных тонов на встрече с Байденом

Киев, 30 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко дал наставления действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей с американским лидером Джо Байденом.

Экс-политик предостерег преемника от разговора с коллегой на повышенных тонах. Порошенко опубликовал видеообращение в Telegram. Зеленскому стоит сначала наладить хорошие отношения с Байденом, подчеркнул он. После бывший глава государства дал ему второй совет по переговорам с американским лидером.

«Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "почему Украина до сих пор не в НАТО?"» — посоветовал стратегию президенту Порошенко.

Ранее в Киеве раскрыли детали предстоящих переговоров Зеленского с Байденом. Президент Украины предложит американскому коллеге принять участие в «возвращении» Донбасса и Крыма, пояснили в партии «Слуга народа».