Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:45
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
19:23
Происшествия
Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце
Все новости

Владимир Соловьев жестко отреагировал на обвинения Бузовой в абьюзе

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:04
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев жестко отреагировал на обвинения Бузовой в абьюзе
instagram.com  /  @vrsoloviev

Москва, 30 августа. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на резкое высказывание певицы Ольги Бузовой, которая отказалась появиться в его программе и объяснила, почему считает журналиста абьюзером.

Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на вопрос о самых ненавистных звездах телевидения. В ответ певица упомянула ведущего Владимира Соловьева. Артистка отметила в Instagram, что считает его абьюзером, который приглашает гостей в эфир, а затем унижает их перед камерами.

Владимир Соловьев отреагировал на обвинения со стороны исполнительницы. Журналист жестко призвал теледиву внимательнее следить за высказываниями и сравнил ее с комментатором Василием Уткиным в интервью изданию «СтарХит».

«Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть»,— отметил телеведущий.

По мнению Соловьева, Бузовой также требуются специалисты по вокалу и актерскому мастерству. Телеведущий также упомянул, что артистка хорошо училась в школе, но долгие годы в проекте «Дом-2» могли привести ее к деградации.

Несмотря на популярность Бузовой, артистке все еще припоминают участие в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Недавно актер Никита Джигурда заступился за звезду и предрек ей успешное будущее.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Владимир Соловьев жестко отреагировал на обвинения Бузовой в абьюзе
соловьев бузова звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru