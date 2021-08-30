Владимир Соловьев жестко отреагировал на обвинения Бузовой в абьюзе

Москва, 30 августа. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на резкое высказывание певицы Ольги Бузовой, которая отказалась появиться в его программе и объяснила, почему считает журналиста абьюзером.

Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на вопрос о самых ненавистных звездах телевидения. В ответ певица упомянула ведущего Владимира Соловьева. Артистка отметила в Instagram, что считает его абьюзером, который приглашает гостей в эфир, а затем унижает их перед камерами.

Владимир Соловьев отреагировал на обвинения со стороны исполнительницы. Журналист жестко призвал теледиву внимательнее следить за высказываниями и сравнил ее с комментатором Василием Уткиным в интервью изданию «СтарХит».

«Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть»,— отметил телеведущий.

По мнению Соловьева, Бузовой также требуются специалисты по вокалу и актерскому мастерству. Телеведущий также упомянул, что артистка хорошо училась в школе, но долгие годы в проекте «Дом-2» могли привести ее к деградации.

Несмотря на популярность Бузовой, артистке все еще припоминают участие в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Недавно актер Никита Джигурда заступился за звезду и предрек ей успешное будущее.