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В Киеве рассказали, о чем Зеленский на встрече намерен просить Байдена

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:02
Политика
В Киеве рассказали, о чем Зеленский на встрече намерен просить Байдена
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Киев, 30 августа. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о подробностях встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, украинский лидер предложит Байдену поучаствовать в решении вопроса по «возвращению» Донбасса и Крыма под юрисдикцию Киева. Вместе с тем политик добавил, что Зеленский приедет в Белый дом не с пустыми руками.

«Есть что предложить для совместного противодействия «российской агрессии». Мы не требуем от США сделать за нас нашу работу», — сказал он.

В качестве ответной меры Зеленский готовится предложить «Крымскую платформу», а также реформирование украинской армии под единый стандарт войск НАТО.

Ранее стало известно, что встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября, сообщает Национальная служба новостей. Такое решение связано с операцией США в Афганистане.

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