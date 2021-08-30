В Киеве рассказали, о чем Зеленский на встрече намерен просить Байдена

Киев, 30 августа. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о подробностях встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, украинский лидер предложит Байдену поучаствовать в решении вопроса по «возвращению» Донбасса и Крыма под юрисдикцию Киева. Вместе с тем политик добавил, что Зеленский приедет в Белый дом не с пустыми руками.

«Есть что предложить для совместного противодействия «российской агрессии». Мы не требуем от США сделать за нас нашу работу», — сказал он.

В качестве ответной меры Зеленский готовится предложить «Крымскую платформу», а также реформирование украинской армии под единый стандарт войск НАТО.

Ранее стало известно, что встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября, сообщает Национальная служба новостей. Такое решение связано с операцией США в Афганистане.