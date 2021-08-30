Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:45
19:45
Экономика
Объемы нефти и газа в арктических морях России оценили в Минприроды
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
Все новости

Владелец «Спартака» опроверг информацию о смене тренера

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:58
Спорт
Владелец «Спартака» опроверг информацию о смене тренера
Агентство городских новостей Москва

Москва, 30 августа. Леонид Федун прокомментировал слухи о возможной отставке португальского тренера столичного «Спартака» Руя Витории.

Информация об увольнении главного тренера московского «Спартака» Руя Витории не соответствует действительности. Об этом владелец столичного клуба Леонид Федун рассказал журналистам РБК.

«Это все домыслы, которые я не комментирую», — отметил он.

Витория возглавил «Спартак» в июле этого года. Португальский тренер подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого Витория тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие португальские клубы.

Ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бельгийцем Кофрие. Центральный защитник перешел в московский клуб из «Сент-Трюйдена».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Владелец «Спартака» опроверг информацию о смене тренера
отставка спартак федун рпл Витория
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru