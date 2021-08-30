Владелец «Спартака» опроверг информацию о смене тренера

Москва, 30 августа. Леонид Федун прокомментировал слухи о возможной отставке португальского тренера столичного «Спартака» Руя Витории.

Информация об увольнении главного тренера московского «Спартака» Руя Витории не соответствует действительности. Об этом владелец столичного клуба Леонид Федун рассказал журналистам РБК.

«Это все домыслы, которые я не комментирую», — отметил он.

Витория возглавил «Спартак» в июле этого года. Португальский тренер подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого Витория тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие португальские клубы.

Ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бельгийцем Кофрие. Центральный защитник перешел в московский клуб из «Сент-Трюйдена».