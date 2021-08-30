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Последние слова Артура Диланяна назвали пророческими
Общество
Последние слова Артура Диланяна назвали пророческими
facebook.com  /  Артур Диланян

Москва, 30 августа. Известный российский актер Артур Диланян умер в возрасте 59 лет прямо во время выступления на сцене. Слова, которые он произнес прямо перед смертью, оказались пророческими.

Артист не дожил всего несколько дней до своего 60-летия. Трагедия с ним произошла прямо во время выступления на сцене перед аудиторией.

Трагедию прокомментировал художественный руководитель Московского армянского театра Слава Степанян. Он рассказал, что слова звезды «Ворониных» перед смертью можно считать неким пророчеством.

«На 22-й минуте спектакля последние его слова прозвучали. Он прочитал строки великого поэта. Диланян сказал: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…» Даже гитару не успел поставить», — слова театрала приводит РЕН ТВ.

Степанян рассказал, что артист испытывал некоторые проблемы со здоровьем, но несмотря на это, продолжал выступать и выглядел как здоровый человек.

Звезда популярного сериала «Воронины» Артур Диланян умер во время игры на одной из площадок ВДНХ. Очевидцы, заметившие тяжелое состояние артиста, практически сразу вызвали ему скорую. Однако приехавшие на место медики не смогли его реанимировать. По предварительной информации, Диланян умер от острой сердечной недостаточности.

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