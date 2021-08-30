Ушел из жизни российский журналист-международник Всеволод Овчинников

Москва, 30 августа. Советский и российский журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Почти четыре десятилетия Овчинников посвятил работе в газете «Правда». Был собственным корреспондентом в Японии, Англии и Китае. С 1979 по 1992 год вел еженедельную передачу «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.

Всеволод Владимирович родился в Ленинграде в семье архитектора. Вместе с семьей пережил блокаду, а осенью 1942 году был эвакуирован в Омскую область. Окончил китайское отделение Военного института иностранных языков Красной армии, в 1951 году устроился работать в газету «Правда».

Накануне стало известно о смерти журналиста и телеведущего Алексея Лагутина. Он скончался от тяжелой болезни в возрасте 50 лет.