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Фото неизвестного iPhone 4s с Touch ID появились в Сети

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:53
Общество
Фото неизвестного iPhone 4s с Touch ID появились в Сети
pixabay.com

Вашингтон, 30 августа. Блогер Маджин Бу опубликовал снимки неизвестного ранее iPhone 4s с Touch ID. Изображения доступны в Twitter-аккаунте инсайдера.

Специалист отметил, что про это устройство ему рассказал источник. Гаджет разработали еще при Стиве Джобсе. Таким образом, подчеркнул блогер, основатель корпорации знал о датчике отпечатков пальцев, который Apple внедрила в iPhone 5s.

Кроме того, как выяснилось, существовало несколько прототипов девайса. Часть смартфонов работала на операционной системе iOS, другая — на тестовой SwitchBoard. При этом Маджин Бу не исключил, что смартфон может оказаться подделкой, однако проверить эту теорию очень сложно.

Новинка от Apple — iPhone 13 — сможет совершать звонки через спутниковую связь, если окажется вне зоны покрытия сотовой связи. Гаджет будет подключаться к спутникам, которые находятся на низкой околоземной орбите.

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Стив Джобс отпечатки пальцев iphone 4s
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