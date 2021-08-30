Карнаухов: Отток команды Навального из РФ подтверждает их работу на Запад

Пресс-секретарь осужденного оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш могла покинуть территорию Российской Федерации. Стремительный отток за рубеж членов экстремистских структур, запрещенных по решению суда, лишь подтверждает, что они действовали в интересах западных государств. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил политолог Сергей Карнаухов.

Сегодня, 30 августа, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что соратница основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) покинула Россию. По неподтвержденной информации, накануне, 29 августа, активистка улетела в столицу Финляндии — Хельсинки.

Напомним, 16 августа Преображенский районный суд города Москвы приговорил Киру Ярмыш к ограничению свободы сроком на 1,5 года по «санитарному делу». Оппозиционерку признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Ей запретили покидать квартиру после 22:00, менять постоянное место жительства без соответствующего уведомления и посещать массовые мероприятия.

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил, что не исключает бегства Ярмыш. Он также напомнил, что все коллеги активистки давно скрываются от российского правосудия за границей, поэтому девушка вполне могла последовать их примеру и последней из ближайшего окружения основателя ФБК выехать из страны. Политолог добавил, что последовательная эмиграция членов команды Навального только подтверждает, что они работали на зарубежные структуры, действующие против интересов РФ.

«Выезжая за рубеж, оппозиционеры, осужденные и ранее являвшиеся членами экстремистской организации, окончательно подтверждают свой статус — лица, работающие на западные государства и в их интересах», — заявил он.

Кроме того, собеседник обратил внимание, что беспрепятственный массовый выезд представителей команды Навального и их единомышленников за рубеж опровергает выдвинутый ими же тезис о постоянной слежке силовиков. Политолог считает, что компетентным органам не стоило позволять провокаторам, связанным с деятельностью ФБК, уходить таким образом от ответственности.

«Я не вижу препятствий для того, чтобы члены запрещенной в России экстремисткой организации покидали страну. Паспорта у них не были изъяты, за ними не ведется тщательного наблюдения», — резюмировал Сергей Карнаухов.

На текущий момент практически все ближайшие соратники оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, находятся за пределами Российской Федерации. Экс-глава сети штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонид Волков, объявленный в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ, уже даже успел получить вид на жительство в Литве. Там же нашли пристанище за пределами России Владимир Милов и Руслан Шаведдинов. Бывший директор ФБК Иван Жданов, фигурирующий сразу по нескольким уголовным делам, в январе 2021 года выехал в Германию через территорию Белоруссии. Известно, что некоторые либералы перебрались в Грузию, откуда продолжают вести подрывную деятельность.

Одной из последних уехала экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Она так же, как и Ярмыш, по решению московского суда была приговорена к ограничению свободы на 1,5 года. По неподтвержденной информации, женщина улетела авиарейсом из Москвы в Стамбул, откуда впоследствии могла направиться в другую страну.

Ранее юрист Виталий Серуканов предположил в своем Telegram-канале, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в ближайшее время может объявиться в Прибалтике, где ранее вполне комфортно обустроился Волков и другие активисты ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.