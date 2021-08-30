Венесуэла и Колумбия обменялись обвинениями из-за пограничного инцидента

Каракас, 30 августа. Правительство Венесуэлы обвинило власти Колумбии в попытке усилить напряженность между странами и «создать ложные конфликты» из-за сообщения о нарушении границ государства. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Венесуэлы.

«Венесуэла осуждает противоречивое заявление МИД Колумбии, опубликованное 29 августа 2021 года, которое стремится усилить напряженность между странами, создавая ложные конфликты, которые могут быть разрешены при взаимодействии местных властей», — говорится в тексте министерства.

#Venezuela denounced that Colombia tries to increase diplomatic tensions by generating false information related to the violation of free navigation in the Rio Negro, which separates the Colombian department of Guainia from the Venezuelan state of Amazonas https://t.co/ktvDIKPNcz — teleSUR English (@telesurenglish) August 30, 2021

Данное заявление было сделано в ответ на соответствующую ноту МИД Колумбии, обвиняющую Венесуэлу в нарушении договора о демаркации границы и судоходстве на пограничных реках.

29 августа представители Вооруженных сил Колумбии опубликовали документ, согласно которому двое членов Национальной гвардии Венесуэлы задержали и совершили обыск судна в районе департамента Гуайния, на территории Колумбии. Событие произошло 24 августа в акватории реки Риу-Негру, которая отделяет Гуайнию от венесуэльского штата Амазонас. МИД Венесуэлы не прокомментировал обстоятельства самого инцидента.

#Actualidad | La Cancillería se pronunció sobre los dos militares venezolanos que ocuparon de manera arbitraria una embarcación civil amarrada a la ribera del Río Negro. https://t.co/VbjPf9GpaV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 30, 2021

«Было зарегистрировано злоупотребление в отношении граждан Колумбии, которые использовали свое право на свободное судоходство в приграничной зоне по соответствующей реке, со стороны членов Национальной гвардии Венесуэлы», — написано в документе ВС Колумбии.

#AméricaLatina | Dos "militares venezolanos armados" retuvieron una embarcación mercante en la ribera colombiana del limítrofe Rio Negro (sureste), en una "flagrante violación" de los tratados de frontera, denunció la Cancillería de Colombia. https://t.co/yOCEpMxt80 — Diario Las Américas (@DLasAmericas) August 30, 2021

В ответ Венесуэла призвала правительство соседнего государства «поддерживать официальные контакты, которые обеспечат постоянный обмен по всем приграничным вопросам в мирной форме».

«Нежелание колумбийского правительства установить каналы связи затрудняет более эффективную работу, направленную на обеспечение законности на границе», — заявили власти Венесуэлы.

Хотя два государства разделяют границу в более 2 тыс. км, страны не поддерживают двусторонние отношения. Правительство Ивана Дуке не признает Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Вместо этого, его администрация поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.