Венесуэла и Колумбия обменялись обвинениями из-за пограничного инцидента

Каракас, 30 августа. Правительство Венесуэлы обвинило власти Колумбии в попытке усилить напряженность между странами и «создать ложные конфликты» из-за сообщения о нарушении границ государства. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Венесуэлы.

#Venezuela denounced that Colombia tries to increase diplomatic tensions by generating false information related to the violation of free navigation in the Rio Negro, which separates the Colombian department of Guainia from the Venezuelan state of Amazonas https://t.co/ktvDIKPNcz