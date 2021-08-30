Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:44
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
19:23
Происшествия
Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце
Все новости

Венесуэла и Колумбия обменялись обвинениями из-за пограничного инцидента
Весь мир
Венесуэла и Колумбия обменялись обвинениями из-за пограничного инцидента
Global Look Press  /  Steve Salisbury / ZUMAPRESS.com

Каракас, 30 августа. Правительство Венесуэлы обвинило власти Колумбии в попытке усилить напряженность между странами и «создать ложные конфликты» из-за сообщения о нарушении границ государства. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Венесуэлы.

«Венесуэла осуждает противоречивое заявление МИД Колумбии, опубликованное 29 августа 2021 года, которое стремится усилить напряженность между странами, создавая ложные конфликты, которые могут быть разрешены при взаимодействии местных властей», — говорится в тексте министерства.

Данное заявление было сделано в ответ на соответствующую ноту МИД Колумбии, обвиняющую Венесуэлу в нарушении договора о демаркации границы и судоходстве на пограничных реках.

29 августа представители Вооруженных сил Колумбии опубликовали документ, согласно которому двое членов Национальной гвардии Венесуэлы задержали и совершили обыск судна в районе департамента Гуайния, на территории Колумбии. Событие произошло 24 августа в акватории реки Риу-Негру, которая отделяет Гуайнию от венесуэльского штата Амазонас. МИД Венесуэлы не прокомментировал обстоятельства самого инцидента.

«Было зарегистрировано злоупотребление в отношении граждан Колумбии, которые использовали свое право на свободное судоходство в приграничной зоне по соответствующей реке, со стороны членов Национальной гвардии Венесуэлы», — написано в документе ВС Колумбии.

В ответ Венесуэла призвала правительство соседнего государства «поддерживать официальные контакты, которые обеспечат постоянный обмен по всем приграничным вопросам в мирной форме».

«Нежелание колумбийского правительства установить каналы связи затрудняет более эффективную работу, направленную на обеспечение законности на границе», — заявили власти Венесуэлы.

Хотя два государства разделяют границу в более 2 тыс. км, страны не поддерживают двусторонние отношения. Правительство Ивана Дуке не признает Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Вместо этого, его администрация поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Венесуэла и Колумбия обменялись обвинениями из-за пограничного инцидента
венесуэла колумбия пограничный конфликт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru