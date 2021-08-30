Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka.ru в список запрещенных в России

Москва, 30 августа. Портал Readovka.ru внесли в единый реестр запрещенных сайтов на территории Российской Федерации.

Представители Роскомнадзора подтвердили информацию о внесении сайта в единый перечень запрещенных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Портал включили в реестр на базе постановления УФССП России по Московской области. Речь идет о применении мер по иску, согласно которому наступил срок ограничения доступа.

Главный редактор сайта Readovka Алексей Костылев ранее сообщил о внесении портала в реестр запрещенных в России. Первоначально по решению суда сайт заблокировали в марте прошлого года.