Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:44
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
19:23
Происшествия
Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце
Все новости

Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka.ru в список запрещенных в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 19:03
Общество
Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka.ru в список запрещенных в России
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 30 августа. Портал Readovka.ru внесли в единый реестр запрещенных сайтов на территории Российской Федерации.

Представители Роскомнадзора подтвердили информацию о внесении сайта в единый перечень запрещенных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Портал включили в реестр на базе постановления УФССП России по Московской области. Речь идет о применении мер по иску, согласно которому наступил срок ограничения доступа.

Главный редактор сайта Readovka Алексей Костылев ранее сообщил о внесении портала в реестр запрещенных в России. Первоначально по решению суда сайт заблокировали в марте прошлого года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роскомнадзор подтвердил включение сайта Readovka.ru в список запрещенных в России
роскомнадзор сайт реестр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru